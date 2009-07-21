Прикордонники заявляють про відсутність черг на пунктах пропуску

Державна прикордонна служба України заявляє про відсутність черг на пунктах пропуску через кордон, незважаючи на суттєве збільшення пасажиротранспортного потоку.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, лише упродовж минулої доби державний кордон перетнуло понад 300 тис. осіб. З них 158 тис. в’їхали в Україну та 146 тис. виїхали. Крім цього зафіксовано проїзд 59 тисяч одиниць транспорту.

Як констатують прикордонники, найбільш інтенсивно працюють пункти пропуску на кордонах з Росією, Білоруссю та Польщею.

Разом з тим, наголошують у Держприкордонслужбі, відомство спільно з іншими службами докладає усіх зусиль, щоб не допустити виникнення черг у пунктах пропуску. За даними прикордонників, сьогодні у жодному з пропускних пунктів по всьому периметру кордону черг не зафіксовано.

Також у прикордонному відомстві у найближчі тижні прогнозують зростання кількості подорожуючих. Найбільший наплив туристів очікується у південні області України та Республіку Крим.

Загалом з початку року українські кордони перетнуло понад 34 млн. українських громадян та іноземців, а також 7,6 млн. транспортних засобів, повідомляють у Держприкордонслужбі.