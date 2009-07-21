Прикордонники заявляють про відсутність черг на пунктах пропуску
...попри зростання кількості подорожуючих
Державна прикордонна служба України заявляє про відсутність черг на пунктах пропуску через кордон, незважаючи на суттєве збільшення пасажиротранспортного потоку.
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, лише упродовж минулої доби державний кордон перетнуло понад 300 тис. осіб. З них 158 тис. в’їхали в Україну та 146 тис. виїхали. Крім цього зафіксовано проїзд 59 тисяч одиниць транспорту.
Як констатують прикордонники, найбільш інтенсивно працюють пункти пропуску на кордонах з Росією, Білоруссю та Польщею.
Разом з тим, наголошують у Держприкордонслужбі, відомство спільно з іншими службами докладає усіх зусиль, щоб не допустити виникнення черг у пунктах пропуску. За даними прикордонників, сьогодні у жодному з пропускних пунктів по всьому периметру кордону черг не зафіксовано.
Також у прикордонному відомстві у найближчі тижні прогнозують зростання кількості подорожуючих. Найбільший наплив туристів очікується у південні області України та Республіку Крим.
Загалом з початку року українські кордони перетнуло понад 34 млн. українських громадян та іноземців, а також 7,6 млн. транспортних засобів, повідомляють у Держприкордонслужбі.