В Одесі скутер налетів на дітей, які купалися: хлопчик - в реанімації
Міліція вирішує, чи порушувати справу
Міліція Одеської області вирішує, чи порушувати справу за фактом наїзду водного мотоцикла на дітей на Хаджибеївському лимані.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними провідного фахівця Центру зв`язків із громадськістю Управління МНС у Одеській області Ірини БОЛЬШАКОВОЇ, дев`ятирічний хлопчик отримав травму голови й струс мозку внаслідок наїзду водного мотоцикла, з управлінням яким не справився на Хаджибеївському лимані 21-річний місцевий житель. За її словами, «госпіталізованому до обласної клінічної лікарні хлопчику надано необхідну медичну допомогу, й зараз він під наглядом медиків одужує».
Водночас, за даними Подробиць-ТБ, 20 липня на Хаджибеївському лимані в Одеській області водний мотоцикл на повній швидкості збив дітей, які купалися, - брата й сестру. За інформацією ЗМІ, в дівчинки - струс мозку, а в хлопчика - 9-річного Андрія - відкрита черепно-мозкова травма, він у реанімації. Як розповів журналістам лікар, "стан дитини ще залишається важким. Але в усякому разі, стабільним. Думаю, що шанси в нього ще залишаються - вижити".
Керівник ЦГЗ УМВС України в області Володимир ШАБЛІЄНКО повідомив кореспонденту УНІАН, що «скутер співробітниками Біляївського РВВС доставлено на штраф-майданчик. Вивчаються обставини інциденту, після чого буде зроблений висновок, чи є підстави для притягнення водія скутера до кримінальної відповідальності за ознаками діяння, передбаченого ст. 121 Кримінального кодексу України, - умисне завдання тілесних ушкоджень».
Винуватець події, який займається реалізацією мопедів та інших транспортних засобів на території Біляївського району, також постраждав – його доставлено до обласної клінічної лікарні з черепно-мозковою травмою й забоєм грудної клітки, де йому надається медична допомога.