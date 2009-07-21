В Одесі скутер налетів на дітей, які купалися: хлопчик - в реанімації

Міліція Одеської області вирішує, чи порушувати справу за фактом наїзду водного мотоцикла на дітей на Хаджибеївському лимані.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними провідного фахівця Центру зв`язків із громадськістю Управління МНС у Одеській області Ірини БОЛЬШАКОВОЇ, дев`ятирічний хлопчик отримав травму голови й струс мозку внаслідок наїзду водного мотоцикла, з управлінням яким не справився на Хаджибеївському лимані 21-річний місцевий житель. За її словами, «госпіталізованому до обласної клінічної лікарні хлопчику надано необхідну медичну допомогу, й зараз він під наглядом медиків одужує».

Водночас, за даними Подробиць-ТБ, 20 липня на Хаджибеївському лимані в Одеській області водний мотоцикл на повній швидкості збив дітей, які купалися, - брата й сестру. За інформацією ЗМІ, в дівчинки - струс мозку, а в хлопчика - 9-річного Андрія - відкрита черепно-мозкова травма, він у реанімації. Як розповів журналістам лікар, "стан дитини ще залишається важким. Але в усякому разі, стабільним. Думаю, що шанси в нього ще залишаються - вижити".

Керівник ЦГЗ УМВС України в області Володимир ШАБЛІЄНКО повідомив кореспонденту УНІАН, що «скутер співробітниками Біляївського РВВС доставлено на штраф-майданчик. Вивчаються обставини інциденту, після чого буде зроблений висновок, чи є підстави для притягнення водія скутера до кримінальної відповідальності за ознаками діяння, передбаченого ст. 121 Кримінального кодексу України, - умисне завдання тілесних ушкоджень».

Винуватець події, який займається реалізацією мопедів та інших транспортних засобів на території Біляївського району, також постраждав – його доставлено до обласної клінічної лікарні з черепно-мозковою травмою й забоєм грудної клітки, де йому надається медична допомога.