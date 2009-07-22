У рамках угоди з НАТО Україна утилізує 6 тис. тонн зброї

В рамках урядової угоди з НАТО Україна утилізує 6 тис. тонн зброї та боєприпасів.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 17 липня 2009 року, текст якого розміщений на Урядовому порталі.

Як йдеться у документі, уряд погодився з пропозицією Міністерства оборони щодо забезпечення виконання Імплементаційної угоди між Кабінетом міністрів України та НАТО з питань матеріально-технічного забезпечення і постачання (NAMSO) щодо утилізації переносних зенітно-ракетних комплексів, легких озброєнь, стрілецької зброї та звичайних боєприпасів.

У розпорядженні визначено, що Міноборони передасть державному підприємству “Укроборонсервіс” 6 тис. тонн боєприпасів для їх утилізації без передачі права власності на зазначені боєприпаси та продукти їх утилізації.

Кошти від реалізації продуктів утилізації боєприпасів перераховуються до державного бюджету, зазначено в урядовому рішенні.