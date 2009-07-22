Книгу Московського Патріарха видано українською мовою

Під час візиту Патріарха Московського і всієї Русі Кирила в Україну у Києві буде презентовано його книгу «Слово Пастиря. Бесіди про православну віру» у перекладі українською мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі Української православної церкви, книга написана на основі циклу релігійно-просвітницьких бесід на біблійні теми, орієнтованих на широке коло глядачів, із якими майбутній патріарх виступав на російському телебаченні (з 1994 р. Кирил веде духовно-просветітну програму «Слово пастиря» на Першому російському каналі).

«Книга має велике місіонерське значення. Для нас дуже важливо мати книгу такого видатного проповідника українською мовою. Вона знадобиться нам для роботи з військовослужбовцями та ув’язненими», - процитували у прес-службі слова архієпископа Львівського і Галицького Августина.

Зокрема, у своїй книзі Патріарх Кирил, спираючись на Біблійну історію та далекі події і пророцтва, робить моральні висновки, актуальні для сьогодення.

У передмові до українського видання висловлюються сподівання, що Патріарх підтримає позицію Митрополита Володимира та УПЦ «з багатьох важливих питань», і що найближчим часом буде подолано розкол в українському православ’ї.

Український переклад «Слово Пастиря. Бесіди про православну віру» здійснив синодальний відділ УПЦ із взаємодії зі Збройними силами та військовими формуваннями України під редакцією архієпископа Львівського і Галицького.

Як додали у прес-офісі УПЦ, книгу буде презентовано 29 липня о 10.00 в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври на зустрічі Патріарха Кирила із викладачами, студентами Київської духовної академії, духовенством та інтелігенцією Києва.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил відвідає Україну 27 липня - 5 серпня.