Злодій украв кілометр дротів, а заодно - світло й воду у цілого села
Міліція затримала підозрюваного
Співробітники УМВС у Кіровоградській області затримали 31-річного чоловіка, який викрав електричні дроти довжиною близько кілометра, залишивши жителів села Кандаурове без води та електрики.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.
Вночі злодій вирізав дроти, внаслідок чого населений пункт був знеструмлений. Зупинила роботу і місцева насосна станція, у селі припинилось водопостачання.
Міліція вже наступного дня встановила і затримала підозрюваного. Ним виявився 31-річний раніше судимий житель Кіровограда.
Вартість викраденого майна фахівці ВАТ «Кіровоградобленерго» оцінили у більш як 5 тис. грн., але відшкодування спричинених збитків коштуватиме майже вдвічі більше.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 185 Кримінального кодексу України. Частину викраденого вилучено. Ведеться слідство.