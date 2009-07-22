Злодій украв кілометр дротів, а заодно - світло й воду у цілого села

10:31, 22 липня 2009
Суспільство
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Міліція затримала підозрюваного

Співробітники УМВС у Кіровоградській області затримали 31-річного чоловіка, який викрав електричні дроти довжиною близько кілометра, залишивши жителів села Кандаурове без води та електрики.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Вночі злодій вирізав дроти, внаслідок чого населений пункт був знеструмлений. Зупинила роботу і місцева насосна станція, у селі припинилось водопостачання.

Міліція вже наступного дня встановила і затримала підозрюваного. Ним виявився 31-річний раніше судимий житель Кіровограда.

Вартість викраденого майна фахівці ВАТ «Кіровоградобленерго» оцінили у більш як 5 тис. грн., але відшкодування спричинених збитків коштуватиме майже вдвічі більше.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 185 Кримінального кодексу України. Частину викраденого вилучено. Ведеться слідство. 

 

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