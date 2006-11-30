В Україні понад 100 тисяч мають активну форму туберкульозу

В Україні на активну форму туберкульозу хворіють 103 тисячі людей.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оголошено сьогодні в Донецьку на презентації проекту з питань боротьби з лікарсько-стійким туберкульозом.

На презентації також наголошувалося, що в Україні на сьогодні перебувають під наглядом протитуберкульозних установ 549 тисяч осіб.

Найвищі показники захворюваності на всі форми туберкульозу відмічені в південно-східних областях України. У Херсонській області на туберкульоз хворіють 174 людини на 100 тис. населення, в Миколаївській - 111 людей, у Луганській - 114, у Донецькій - 103, у Кіровоградській - 110, в Одеській – 95 людей на 100 тис. населення.

На презентації наголошувалося, що 10% хворих на туберкульоз в Україні становлять хворі на так званий лікарсько-стійкий туберкульоз, який не піддається лікуванню навіть найсильнішими препаратами.

Пілотний проект з боротьби з таким туберкульозом, підтриманий Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ) буде реалізовано за фінансової підтримки Добродійного фонду компанії СКМ.

Проект реалізовуватиметься в Донецькій області впродовж 2006-2009 років і включає п`ять елементів: підтримку держави, програму ефективного виявлення випадків захворювання, стандартну короткострокову хіміотерапію, регулярну наявність лікарських засобів, реєстрацію і звітність.