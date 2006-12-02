На українському кордоні затримали 46 кг героїну

Сьогодні о 5-й год. ранку в пункті пропуску через державний кордон „Новоазовськ” (Донецька область) затримано вантажний автомобіль з 46 кг героїну.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

За даними прес-центру, затримання такої великої партії особливо небезпечного наркотику стало можливим в результаті проведення спільної міжнародної операції СБУ, МВС разом з правоохоронними органами Туреччини, Німеччини та США.

Українські правоохоронці отримали інформацію про те, що найближчим часом в Україну має бути доставлена велика партія наркотичних засобів, яка прямує з Ірану до країн Західної Європи транзитом через територію Росії. З метою відстеження обстановки та організації взаємодії з недопущення проникнення в країну важкого наркотику було створено спільний оперативний штаб, до якого увійшли представники СБУ, МВС та Державної прикордонної служби по Донецькій області. Одночасно було посилено контроль в пунктах пропуску через державний кордон.

За участю прикордонників та співробітників СБУ було розпочато поглиблений огляд автомобілю, в результаті якого в спеціально обладнаній схованці виявлено пакунки з героїном вагою близько 46 кг.

Управлінням СБУ в Донецькій області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів).