Тимошенко: у проблемах банків винна не криза, а банальна тема

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що причиною проблем у ряді банків стала не криза, а порушення при використанні грошей, одержаних на їх рефінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв`ю трьом українським телеканалам.

«В Україні більш як 180 банків. Сьогодні в біді перебувають з них всього декілька. І ця біда в цих банках, коли вони по суті опинилися на межі банкрутства, - не світова фінансова криза, це просто банальна тема, коли Національний банк почав допомагати цим банкам, видаючи їм великий обсяг грошей, істотну частину цих грошей було просто виведено в компанії в офшори. Там, де власники розпорядилися грошима, які давав Нацбанк, чесно – всі банки сьогодні працюють і нормально виконують свої функції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що уряд збільшив капітал відразу ж після початку кризи двом державним банкам – «Ощадбанку» на 12 млрд. грн., «Укрексімбанку» - на 6 млрд. грн., чим вмить захистив ці два банки від негативного впливу світової кризи.

Вирішення ж проблем комерційних банків, зазначила прем`єр-міністр, не входить в компетенцію уряду. «Саме тому те, що ми зараз спостерігаємо, що робиться з кількома приватними банками, - ми просто не змогли залишитися осторонь, хоча це не наша функція, не наша компетенція і не наші повноваження. Це я хочу підкреслити. Але, враховуючи ситуацію, ми не змогли залишити людей в біді, і сьогодні ми починаємо за ініціативою уряду 15-ту антикризову програму... - відновлення роботи банків, які сьогодні припинили платежі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня ц.р. Кабінет Міністрів України затвердив перелік із семи банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Мінфін випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахував їх до статутних капіталів «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». Зокрема, «Родовід Банк» одержав у капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» – 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

У всіх трьох зазначених банках було введено тимчасову адміністрацію і мораторій на задоволення вимог кредиторів.