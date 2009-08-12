Голова СБУ зреагував на "ганебне побиття" в Ужгороді

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО доручив працівникам УСБУ Закарпатської області надати всіляку допомогу та сприяння працівникам регіональної прокуратури щодо встановлення істини у випадку «ганебного побиття» активістки «Фронту змін».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді мер міста Сергій РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

7 серпня міліція порушила кримінальну справу за фактом інциденту за участю мера Ужгорода та активістки “Фронту змін”. Разом з тим 10 серпня прокуартура скасувала постанову про порушення кримінальної справи за фактом інциденту і порушила кримінальну справу проти С.РАТУШНЯКА.

”Прокуратура не погодилася з рішенням міської міліції, оскільки особа, котра вчинила хуліганські дії, відома - порушувати кримінальну справу необхідно безпосередньо проти неї. Тому прокурором області 10 серпня порушено кримінальну справу за ознаками ч.1.ст. 296 та ч.2 ст. 365 КК України проти конкретної особи – міського голови Ужгорода”, - повідомили у Генпрокуратурі, уточнивши, що досудове слідство у справі проводить прокуратура області.

Сьогодні УНІАН у Генпрокуратурі повідомили, що щодо С.РАТУШНЯКА прокуратура Закарпатської області порушила ще одну кримінальну справу за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян в залежності від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України.