Для кого особливо небезпечний «свинячий грип»
08:49, 17 серпня 2009Суспільство
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ВООЗ вказує на групу ризику
Глава Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет Чан під час візиту до Танзанії заявила, що свинячий грип особливо небезпечний для тих, хто заразився будь-якою іншою хворобою - туберкульозом, малярією та ін.
Маргарет Чан підтвердила рішення ВООЗ забезпечити країни, що розвиваються, вакциною проти грипу, коли вона стане доступною.
Всього від вірусу H1N1 у світі померло більше 1400 осіб, заразилися близько 177 тисяч.
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