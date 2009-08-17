Для кого особливо небезпечний «свинячий грип»

Глава Всесвітньої організації охорони здоров`я Маргарет Чан під час візиту до Танзанії заявила, що свинячий грип особливо небезпечний для тих, хто заразився будь-якою іншою хворобою - туберкульозом, малярією та ін.

Маргарет Чан підтвердила рішення ВООЗ забезпечити країни, що розвиваються, вакциною проти грипу, коли вона стане доступною.

Всього від вірусу H1N1 у світі померло більше 1400 осіб, заразилися близько 177 тисяч.

ВВС