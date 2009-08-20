На банківські кредити можна буде розраховувати лише з 2010 року?

На відновлення активного банківського кредитування можна розраховувати в I кварталі 2010 року. Про це говориться в підготовленому аналітиками інвестиційної групи «Сократ» звіті, переданому УНІАН.

«Ми вважаємо, що на той час (I квартал 2010 р. – УНІАН) банки, нарешті, вживуть необхідних заходів і приступлять до списання проблемних боргів», - говориться у звіті.

На думку авторів звіту, в даний час банки не відчувають проблем ліквідності, проте якість активів буде головною проблемою наступного року. Значна сума позик в іноземній валюті (58% сукупних кредитів) у поєднанні з девальвацією гривні (у річному вимірюванні - 58%), скорочення чисельності населення і реальних доходів у сфері бізнесу різко погіршують якість банківських кредитних портфелів. «В результаті – формування додаткових резервів призводить до збитків банків», - говориться в звіті.

«Ми чекаємо, що діяльність більшості українських банків буде неприбутковою в 2009 році. Проте ми віримо, що проблеми з якістю активів для більшості банків не перетворюватимуться на проблеми ліквідності, і ми не чекаємо повторної кризи ліквідності», - зазначають автори звіту.

«Проте, ми не чекаємо швидкого відновлення довіри до банківської системи і вважаємо, що докризовий рівень довіри зможемо побачити не раніше, ніж у 2011 році. Таким чином, ми не чекаємо значного припливу вкладів до 1 кварталу 2010», - зазначають аналітики.