Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що ситуація в українській економіці розвивалася за навіть гіршим сценарієм, ніж той, який він прогнозував у своїй доповідній записці, що супроводжувала його заяву про віставку.

Про це він сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі на прохання дати оцінку економічній політиці уряду і стану української економіки.

В.ПИНЗЕНИК заявив, що ситуація вимагала непростих і непопулярних рішень, але потрібних для того, щоб звести до мінімуму втрати економіки і відновити економічне зростання.

Він з жалем констатував, що готовності до таких рішень не було минулого року і немає зараз.

«Мова йде про нереальний бюджет. Він із самого початку був закладений з нереальними показниками, тому що в умовах, коли економіка падала, бюджет був порахований на економічне зростання. В результаті дефіцит бюджету є досить значним. Позичити гроші дуже важко, майже неможливо, бо ринки закриті не тільки для України, а Україна з такими боргами є дуже несприятливою для запозичень. Такі запозичення або дорогі, або неможливі, і залишається випробуваний варіант, який є вкрай небезпечним - варіант, який я називаю «Національний банк України», - сказав він.

В.ПИНЗЕНИК також прокоментував рішення Верховної Ради, яка 21 серпня подолала вето Президента на закон про фінансування Євро-2012. За його словами, мало хто звертає увагу на те, що ці кошти, 10 мільярдів гривень, у бюджеті не передбачені, відтак ухвалений парламентом закон передбачає друк гривень Нацбанком. В.ПИНЗЕНИК назвав це дуже небезпечним процесом.

Він утримався від однозначної відповіді на запитання, чи позаду найгірше в українській економіці. За його словами, ще існують ризики, здатні призвести до "страшних ускладнень". При цьому В.ПИНЗЕНИК згадав загрозу емісії.

"Що зараз відбувається в економіці? Другий квартал вийшов дещо кращим, ніж я очікував. Хоча темпи спаду є дуже великі. У деяких секторах є певне зменшення темпів падіння: будівництво, промисловість; сільське господарство на піднесенні +3,8% по липню. Посилюється спад у торгівлі, сфері послуг...", - сказав він.