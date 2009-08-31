Ходорковський: інтриги в таборі схожі на кремлівські

Журнал GQ у вересневому номері публікує спогади колишнього голови "ЮКОСу" Михайла Ходорковського, який у форматі уривчатих висловів розповідає про свій табірний досвід. Pdf-версія публікації доступна на сайті прес-центру Ходорковського.

Засуджений бізнесмен пише, що в таборі виділятися з "маси" завжди небезпечно і майже завжди шкідливо. "Але можна домогтися пошани", - додає він, зазначаючи, що "більшість у таборі шукає покори і турботи, натомість пробачає "начальству" навіть самодурство і тупість".

Крім того, Ходорковський згадує свої особисті відчуття від проведеного в таборі часу: "Кожний день іде поволі, місяці та роки летять непомітно"; "Єдиний предмет, за яким сумую, - комп`ютер. Але почерк поліпшився".

Ходорковський також висловлює думку про стан виправних установ у російському суспільстві: "Табір замінює злочинцям університет: це і освіта, і зв`язки"; "Табір - це антисвіт, тут брехня - норма, правда - виняток"; "Інтриги в таборі схожі на кремлівські, різниця - тільки в масштабах".

Публікація GQ побудована на порівнянні спогадів Ходорковського із спогадами Варлама Шаламова.

Раніше Ходорковський, вже бувши засуджений і відправлений до колонії, виступав у пресі із статтями, присвяченими своїй кримінальній справі, а також економіці й політиці. Крім того, він дав кілька інтерв`ю, в яких, утім, не розповідав про своє перебування в колонії.

Михайло Ходорковський і колишній керівник групи "МЕНАТЕП" Платон Лебедєв в 2005 році були засуджені до восьми років позбавлення волі за фінансові махінації. Ходорковський був етапований до виправної колонії в Читинській області.

2009 року почався процес у другій кримінальній справі, порушеній проти Ходорковського і Лебедєва. Їх звинувачують в розкраданні й легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Підсудні, як у випадку і з першою справою, не визнають своєї провини.

Лента.ру