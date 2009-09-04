Мер Сімферополя заявляє, що обіймає свою посаду законно

Геннадій БАБЕНКО стверджує, що обіймає посаду мера Сімферополя законно.

«У мене було кілька судів – десятка, напевно, три-чотири, – прокуратура разів двадцять перевіряла, якби щось знайшли, давно б, напевно, я б не працював», – сказав Г.БАБЕНКО, коментуючи УНІАН заяви Геннадія МОСКАЛЯ про те, що Г.БАБЕНКО незаконно обіймає посаду міського голови.

Днями Г.МОСКАЛЬ, який на сьогодні обіймає посаду начальника міліції Криму – заступника глави МВС, звернувся до прокурора автономії з проханням порушити щодо Г.БАБЕНКА кримінальну справу за статтею «самовільне привласнення владних повноважень або звання посадовця, поєднане із здійсненням певних суспільно небезпечних діянь», і винести постанову про усунення його від обов`язків мера Сімферополя на період слідства. Раніше, працюючи постійним представником Президента України в Криму, а потім – будучи першим заступником парламентського Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народним депутатом країни, Г.МОСКАЛЬ неодноразово заявляв про нелегітимність Г.БАБЕНКА і домагався перевиборів мера Сімферополя.

«Він завжди про це говорить!», – сказав Г.БАБЕНКО.

«Я вважаю, що (звернення МОСКАЛЯ) звичайний черговий піар. Більш того, політичне замовлення, як я розумію», – заявив Г.БАБЕНКО.

«У мене є рішення апеляційних судів Автономної Республіки Крим від 18 квітня 2006 року і 20 квітня 2006 року, які зобов`язують територіальну виборчу комісію в термін до 21 квітня 24.00 підбити підсумки голосування і оголосити результати виборів, що комісія і зробила. Все! І ніхто ці рішення судів не скасовував», – сказав Г.БАБЕНКО.

Коментуючи рішення судів, про які згадував Г.МОСКАЛЬ, Г.БАБЕНКО повторив: «Рішення Апеляційного суду ніхто не скасовував, тому вони залишаються в силі, тому все, що там творять далі, – це вже з (області) фантастики і практики роботи наших судів». При цьому він відзначив: учені вже збилися, «як можна один і той самий закон читати по-різному».

*** Г.МОСКАЛЬ звернувся до прокуратури у зв`язку з недавнім рішенням Апеляційного суду Криму «щодо голови Сімферопольської міської територіальної виборчої комісії Володимира КРИЛОВА і набиранням звинувачувальним вироком в законної сили».

За даними прес-служби міліції автономії, 9 червня 2006 року Залізничний районний суд Сімферополя визнав недійсними вибори мера, а рішення Сімферопольською ТВК про реєстрацію Г.БАБЕНКА міським головою і оприлюднення результатів виборів - протиправними і скасував їх. Апеляційний суд Криму, Вищий адміністративний суд України, Верховний суд України залишили рішення в силі, заявили в міліції.

13 лютого 2008 року народний депутат України МОСКАЛЬ зареєстрував проект постанови Верховної Ради «Про проведення позачергових виборів Сімферопольського міського голови».

10 квітня 2008 року на спільному засіданні комісії ВР України і ЦВК вирішили, що по ситуації в Сімферополі ухвалювати рішення має Центвиборчком. Проект рішення ВР відхилили, матеріали передано до ЦВК.

Центвиборчком кілька разів збиралася, але поки не ухвалив рішення щодо призначення виборів мера Сімферополя, відзначили в прес-службі міліції автономії.