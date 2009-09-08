Заборона валютного кредитування не зменшить тиск на гривню

Намір Національного банку України заборонити валютне кредитування фізичних і юридичних осіб не зможе зменшити тиск на гривню. Таку думку УНІАН висловив економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ.

На його думку, валютне кредитування фізосіб сьогодні і так мінімізоване, оскільки регулятор ще раніше зобов`язав банки робити великі резерви під такі кредити, якщо клієнт не має доходу у валюті.

«Обсяг гривневих кредитів сьогодні настільки мізерний, що це (заборона на видачу валютних кредитів – УНІАН) ніяк не вплине на курс гривні до іноземних валют», – вважає О.ЖОЛУДЬ.

Водночас, юридичним особам буде необхідна іноземна валюта для проведення експортно-імпортних операцій. «Оскільки кредити у валюті такі юрособи не зможуть одержати, вони візьмуть гривневі кредити і спрямують їх на міжбанк з метою придбати іноземну валюту», – пояснює експерт. Таким чином, тиск на гривню не зменшитися.

Також О.ЖОЛУДЬ відзначив, що у разі введення заборони на валютне кредитування у банків можуть виникнути додаткові проблеми з формуванням валютних активів.

Як повідомляли ЗМІ, 4 вересня на закритій нараді в Нацбанку регулятор оголосив про намір повністю заборонити валютне кредитування не лише населення, а й підприємств.