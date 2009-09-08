Вартість житла на первинному ринку Києва знизилася на третину

Вартість житла на первинному ринку Києва з серпня 2008 року по серпень цього року знизилася на 30% в доларовому еквіваленті, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, за рік вартість житла економ-класу знизилася на 43,8%, бізнес-класу – на 37,7%, а преміум-класу – на 29,32%.

Разом з тим у гривневому еквіваленті вартість квартир на первинному ринку зросла на 15,4% (вартість житла економ-класу знизилася на 7,4%, бізнес-класу – збільшилася на 2,6%, преміум-класу – збільшилася на 16,5%).

Як повідомляють аналітики порталу, в серпні ц.р. порівняно з липнем ц.р. середня вартість житла економ-класу в гривневому еквіваленті знизилася на 4% - до 9822 грн./кв.м, бізнес-класу – зменшилася на 1,2% - до 15282 грн./кв.м, а квартири преміум-класу втратили у вартості 0,3% - 27005 грн./кв.м.

За даними порталу, в серпні було почато або відновлено продаж у 5 об`єктах, із них 3 економ-класу і 2 бізнес-класу. Разом з тим за минулий період було припинено або завершено продаж у 11 об`єктах: 4 - економ-класу, 4 – бізнес-класу, 3 - преміум-класу.

Фахівці порталу повідомили, що в серпні вартість 1 кв. м було зменшено у 3 об`єктах: по одному економ-, бізнес- і преміум-класу. Залежно від класу, зниження вартості становило від 300 до 5000 грн.

Фахівці порталу проаналізували 138 об`єктів, введених в експлуатацію і з терміном введення в експлуатацію до кінця 2010 року, 70 компаній-операторів.