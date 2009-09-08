До боротьби навколо внука Пугачової збираються підключити ОБСЄ і ООН

Конфлікт навколо 11-річного сина Крістіни Орбакайте і Руслана Байсарова у понеділок загострився: Байсаров одержав в Грозненському суді припис про те, що дитина до кінця розгляду справи має залишатися з ним, а Орбакайте, за словами її адвоката, має намір добиватися повернення хлопчика і сплати аліментів через ООН, ОБСЄ і "Червоний хрест". Про це повідомляє РІА "Новости".

Сам батько на прес-конференції після закінчення засідання пояснив: "Дені знаходиться в Москві, ходить у школу, спілкується з друзями. У нього з`явилося перше кохання". Він в черговий раз підкреслив, що головна причина конфлікту - бажання Орбакайте і Алли Пугачової, бабусі Дені, забрати дитину вчитися в Майамі, проте він вважає піднятий навколо всієї цієї історії галас зайвим. "У наших відносинах немає проблем і складнощів", - стверджує батько хлопчика. Тому факту, що після канікул Дені не повернувся до матері, теж є, за його словами, просте пояснення: "Це мій син, я можу його везти, куди хочу". "Мені незрозуміло, чому мій син повинен виїжджати до Америки, в чужу країну, кинути все, рідних, друзів, і жити там з чужими людьми. Я упевнений, він і в Росії здобуде освіту не гірше, ніж в Америці. Я теж навчався в Росії. Ми всі здобували освіту в цій країні. І я став мільйонером", - сказав Байсаров. Бізнесмен визнає, що, дійсно, не платив за сина аліментів. "Та я про них забув. Це невеликі гроші. Якщо Крістіна хоче, ми можемо розібратися з цим, але вона ж багата дівчина", - говорить він. При цьому Байсаров заявляє, що, всупереч твердженням Орбакайте, не збирався позбавляти її материнських прав і примушувати до відмови від сина. "Такого ніколи не було. Вона має право бути матір`ю", - сказав він.

Тим часом сама Орбакайте, як затверджує її адвокат Тетяна Акимцева, в результаті всіх пов`язаних з сином хвилювань захворіла. "Крістіні у суботу було зле: через нервування виникли проблеми з серцем і тиском. Їй двічі викликали лікаря, дали листок непрацездатності", - повідомила Акимцева . Вона розповіла, що позов, поданий її клієнткою до Тверського суду Москви, містить вимогу не тільки повернути Дені матері, але й регулярно виплачувати аліменти. "У нас є рішення звернутися в міжнародні організації, щоб вони надали нам допомогу, - це ОБСЄ і ООН. У деяких випадках і "Червоний хрест" допомагає повертати дітей - все буває", - сказала Акимцева. Що до Грозненського суду, то він, на думку Орбакайте, взагалі не має права вирішувати долю її дитини.