Кримська прокуратура порушила 27 кримінальних справ про землю

Поточного року прокуратура Криму порушила 27 кримінальних справ за фактами зловживань і порушень у земельній сфері.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури АРК.

З початку 2009 року зусиллями прокурорів у Криму скасовано 722 земельних рішення - таким чином наглядове відомство реагувало на факти незаконного розпорядження територіями прибережних смуг, землями сільгосппризначення, природно-заповідного й лісового фондів.

Зокрема, прокуратура добивається скасування рішення про виключення майже 30 га із земель держпідприємства "Лівадія", що входить до структури НВАТ "Массандра".

У повідомленні також йдеться, що в Криму не в повній мірі забезпечено належну охорону лісів, що є причиною незаконних вирубок. За такими фактами органами прокуратури Криму порушено 13 кримінальних справ.

Цього року органами прокуратури АРК відшкодовано 4 млн. грн. збитків, завданих порушеннями природоохоронного законодавства, притягнуто до відповідальності 750 посадовців.