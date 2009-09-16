Київенерго скаржиться, що податкова не віддає їй 86 мільйонів ПДВ

АК «Київенерго» прогнозує, що в разі відсутності розрахунків з боку Київської міської державної адміністрації (КМДА) з компенсації різниці між економічно обгрунтованими витратами на виробництво теплової енергії й існуючими тарифами борг Києва перед компанією до кінця року може досягти 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова правління компанії Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, на 1 вересня ц.р. сума даної заборгованості досягла 1,403 млрд. грн., при цьому за 8 місяців її приріст становить 992 млн. грн.

Е.СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив незрозумілу позицію київської влади в даному питанні і відсутність прагнення частково погасити заборгованість у рамках постанови Кабінету Міністрів, який регулює питання взаємозаліків заборгованості з теплоенергії. Зокрема, він повідомив, що держбюджет як субвенція на ці потреби повинен переказати КМДА близько 600 млн. грн., причому ці кошти призначені для взаємозаліків не тільки щодо теплової енергії, а й з послуг водопостачання.

Голова правління АК «Київенерго» відзначив, що ситуація, яка виникла, ставить під загрозу підготовку компанії до проходження осінньо-зимового періоду, оскільки через відсутність коштів вона не може погасити заборгованість перед постачальником газу, а також сформувати десятиденний запас мазуту в обсягу 76,8 тис. тонн. Е.СОКОЛОВСЬКИЙ пояснив, що формування запасів мазуту є однією з необхідних умов підписання акту готовності компанії до проходження осінньо-зимового періоду 2009-2010 рр.

Ще одним чинником, який негативно впливає на фінансове становище компанії, за словами Е.СОКОЛОВСЬКОГО, є невідшкодування Державною податковою адміністрацією заборгованості з ПДВ в обсягу 86 млн. грн. При цьому він уточнив, що на сьогодні заборгованість «Київенерго» перед ДК «Газ України» становить 650 млн. грн., а для формування резерву мазуту компанії необхідно 280 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня ц.р. «Київенерго» і КМДА підписали акти щодо заборгованості місцевої влади перед енергокомпанією з компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло і витратами компанії на виробництво теплової енергії. Підписано два акти на загальну суму 1,239 млрд. грн. З них 908 млн. грн. – борг житлово-експлуатаційних організацій і 331 млн. грн. – заборгованість бюджетних та інших організацій.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.