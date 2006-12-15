Морозу необхідні ”колосальної складності закони”

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ наголошує, що створенню ринку землі має передувати ухвалення низки законів, спрямованих на створення прозорого та ефективного механізму зміни форми власності, на захист її нинішніх власників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це О.МОРОЗ сказав у ході засідання «круглого столу» з презентації третього звіту Комісії «Блакитної стрічки»: «Держава та громадянин: виконуючи обіцянки», котрий відбувся у Верховній Раді України, коментуючи рекомендацію ПРООН стосовно зняття мораторію на продаж землі в Україні.

О.МОРОЗ поінформував, що останніми днями Верховна Рада України приділила багато уваги розгляду проекту закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення), яким передбачено запровадження ринку землі. При цьому він назвав низку законів, які треба для цього ухвалити, зокрема про кадастр землі, про організацію ринку землі, земельну іпотеку і т.д., «які би діяли».

«Це колосальної складності закони», - підкреслив О.МОРОЗ. Крім того, зазначив він, «реалізація закону, наприклад про кадастр землі, при серйозному ставленні до цієї проблеми з боку уряду, Державного комітету по земельних ресурсах, місцевих органів влади передбачає щонайменше 6-7 років».

«Без реальної оцінки вартості землі ми її просто втратимо», - зазначив О.МОРОЗ, навівши при цьому негативний досвід втрати державного майна у будівництві, промисловості. «Ми не можемо допустити таких ризиків», - сказав він, пообіцявши «інтенсивно йти у цьому напрямку».

О.МОРОЗ, не виключає, що парламент може прийняти закон про введення з 2008 року ринку землі, «але поставити такі умови, які б дали змогу перенести вартість землі на вартість продукції, яка на ній виробляється». Голова Верховної Ради України обурений тим, що сьогодні різниця між вартістю землі, яку сплачують ділки її власникам, становить порядок і вище. «Маємо сьогодні взагалі збиткування над людьми, над народом, якому належить це найбільше у світі багатство», - вважає О.МОРОЗ. На його думку, «це означає, що такий важливий сектор економіки пускаємо у тіньову сферу».

Він висловив готовність вже сьогодні запропонувати продаж землі в Україні за світовими цінами з диференціацією залежно від її розміщення і якості, «але з таким розрахунком, щоб продаж був прозорим, на безготівковій основі, а люди мали з того виграш».

О.МОРОЗ закликав фахівців ПРООН долучитися до реалізації цього надзвичайно важливого для України завдання.

Водночас він вважає такою, що запізнилася, рекомендацію ПРООН відносно прискорення приватизації в Україні. «У нас немає чого приватизовувати, крім 20 млрд. грн. майна, яке розпорошене в малих частках і на багатьох підприємствах», - сказав О.МОРОЗ. Саме така обставина, за його словами, пояснює те, що у програмі приватизації на наступний рік записано більш як 500 підприємств, «що дало змогу деяким політичним опонентам коаліції говорити, що в оборот вкинуто багато підприємств».

«Я б хотів сказати тим, хто критикує: ви схаменіться, ви подивіться, що ви випустили з рук раніше, за безцінь роздавши державне багатство, а тепер залишилися крихти, які в сумі дають багато об‘єктів, а за цим нічого не стоїть», - зазначив Голова Верховної Ради України.

Як переконаний О.МОРОЗ, необхідно забезпечити ефективні механізми для зміни форм власності, «щоб люди розуміли, як рухається на фондовому ринку майно, що економіка справді ринкова, а її всі складові здійснюються чесно і прозоро, в інтересах суспільства».