В офіс ФДМУ доставили рішення суду про призупинення приватизації ОПЗ

Сьогодні о 15.00 рішення Окружного адміністративного суду Києва від 22 вересня, яким призупинено приватизацію Одеського припортового заводу за позовом ВАТ «Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ), було доставлено в офіс Фонду державного майна України кур`єрською службою. Про це УНІАН повідомив представник ВАТ «Дніпроазот» Олексій НИЖНИК.

Разом із тим, за словах О.НИЖНИКА, який був присутній при передачі судового рішення, співробітники ФДМУ відмовилися прийняти конверт з документами від кур`єра. «Кур`єра не пропустили до канцелярії ФДМУ, яка зобов`язана прийняти рішення суду під розписку, натомість співробітники Фонду рекомендували вкинути конверт до поштової скриньки, яка встановлена у вестибулі Фонду. Вручити документи іншим способом виявилося неможливим, хоча Положенням про порядок розгляду звернень громадян до Фонду держмайна чітко передбачено, що звернення може бути передане до канцелярії Фонду особисто. Тобто, право на реєстрацію звернень громадян у ФДМУ гарантоване Конституцією України, і така практика існувала до вчорашнього дня, але з 22 вересня канцелярія ФДМУ ніяких документів не приймає», - розповів О.НИЖНИК.

При цьому він висловив здивування діями керівництва ФДМУ. «Як заявив у своєму інтерв`ю виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО, сьогодні про існування будь-яких позовів і судових рішень щодо конкурсу з приватизації ОПЗ Фонд дізнається з преси. Це неправда, оскільки представник Кабінету міністрів України П.БАТЮК і представник ФДМУ М.ШАРАПА брали участь у відкритому засіданні Окружного адміністративного суду Києва, яке відбулося 22 вересня, але відмовилися від отримання постанови суду про забезпечення позову ВАТ «Дніпроазот». Помічником судді складений акт про відмову одержати рішення суду», - додав представник ВАТ «Дніпроазот».

О.НИЖНИК переконаний, що дії ФДМУ направлені на саботаж виконання судових рішень про призупинення конкурсу з приватизації ОПЗ. «Як я розумію, таким примітивним способом керівництво ФДМУ умисно прагне не виконувати рішення суду, хоча і зобов`язано це зробити згідно із законом”, - підсумував О.НИЖНИК.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовом ВАТ «Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ) знову, вже втретє, призупинив проведення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ).

У судовому засіданні була винесена ухвала, згідно з якою зупинена дія рішення Фонду державного майна «Про затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод». Суд заборонив ФДМУ і комісії з продажу акцій ВАТ «ОПЗ» проводити конкурс, а також судом заборонено Фонду держмайна допускати до участі в конкурсі ТОВ «Азот-Сервіс». ТОВ «Азот-Сервіс» є структурним підрозділом російського «СИБУР-холдингу». У свою чергу, основними власниками «СИБУР-холдингу» є ВАТ «Газпром» (частка державної власності перевищує 50%), ВАТ «Газпромбанк» (частка державної власності становить 25%+1 акція, плюс частка «Газпрому» перевищує 40%) і пенсійний фонд «Газфонд» (домінуючі власники - «Газпром» і «Газпромбанк»).

Як уточнив представник ВАТ “Дніпроазот” О.НИЖНИК, у статутному капіталі ТОВ «Азот-Сервіс» частка іноземної держави перевищує 25%, і участь цієї компанії в приватизації ОПЗ прямо суперечить чинному законодавству України.

Ухвала суду вступила у законну силу.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку й карбаміду та третій – із випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку.

Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс із продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Стартова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

17 вересня Окружний адміністративний суд Києва виносив ухвали, що забороняють ФДМУ проводити конкурс із приватизації ОПЗ, за позовами Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і ВАТ «Азот» (Черкаси).