«ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» зупинився

Нафтопереробний завод ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» (місто Одеса), який належить російській компанії «ЛУКОЙЛ», припинив виробництво нафтопродуктів через дефіцит сировини.

Про це сказав прес-секретар ВАТ «ЛУКОЙЛ» (Росія) Дмитро ДОЛГОВ, передає Reuters.

«Випуск нафтопродуктів припинено. Завод зупиняється», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» повідомив, що підприємство має намір зупинити виробництво через зміни маршруту постачань російської нафти.

За словами представника НПЗ, новий маршрут передбачав дорожчання транспортування нафти на 6,5 дол. за тонну.

Після чого ВАТ «Укртранснафта» закликало представників російської нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» повернутися за стіл переговорів і цивілізованим шляхом знайти спільне взаємовигідне розв’язання проблеми постачань нафти на Одеський НПЗ.

Керівництво «Укртранснафти» впродовж двох місяців вело переговори з представниками російської нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» про зміну маршруту постачань нафтового ресурсу. Проте чотири запропонованих російській компанії варіанти її не влаштували.

Нагадаємо, на початку вересня ц.р. «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» вже заявляв про те, що ВАТ «Укртранснафта» змушує підприємство імпортувати нафту за невигідним маршрутом.

Упродовж серпня «Укртранснафта» неодноразово зверталася до компанії з пропозицією перейти на транспортування нафти за маршрутом «32-й кілометр держкордону України з Білоруссю – Одеський НПЗ». Зокрема, 31 серпня ц.р. підприємство одержало чергове офіційне повідомлення про те, що з 1 жовтня постачання нафти на НПЗ здійснюватиметься за новим маршрутом.

При цьому «Укртранснафта» повідомила, що йдеться не про нав`язування нового маршруту, а про можливість транспортування нафти за ще одним альтернативним маршрутом. За інформацією «Укртранснафти», вибір маршруту, за яким може здійснюватися транспортування нафти на Одеський НПЗ, залежить від дій російського оператора магістральних нафтопроводів АК «Транснафта».

Довідка УНІАН. Одеський НПЗ здатний щорічно переробляти 2,8 млн. тонн нафти.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 р.) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дала змогу випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне пальне – за стандартом Євро-4.

У результаті реалізації другого етапу реконструкції Одеського НПЗ, який планується проводити без зупинки виробництва, глибина переробки сировини зросте до 96%, а вихід світлих нафтопродуктів – до 74%.

З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

У січні-серпні 2009 року Одеський НПЗ збільшив переробку нафтової сировини на 24,5% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1440,6 тис. тонн.