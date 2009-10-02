Власник київського ТЦ «Форум» помер від кульових поранень у лікарні

Власник київського меблевого торгового центру «Форум» («4 room») помер від кульових поранень у лікарні. Двоє його охоронців - співробітники спецпідрозділу МВС «Титан» - загинули на місці збройного нападу.

Про це УНІАН повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України в Київській області.

Як зазначили у ЦГЗ, невідома особа відкрила вогонь з автоматичної зброї по власнику меблевого центру, коли він входив до будівлі ТЦ.

Охоронці намагались протистояти нападу, але були вбиті. Користуючись цим, нападник наздогнав власника у торговому залі, де зміг поранити його, після чого зник на автомобілі.

Порушено кримінальну справу. Особа, яка здійснила збройний напад, розшукується. Інших офіційних подробиць стосовно цього в МВС поки що не повідомляють.

Інформація від поінформованих джерел у правоохоронних органах щодо захоплення у заручники дружини власника ТЦ офіційно не підтверджується.