Тимошенко про бюджет, регіони і наступні етапи

Кабінет міністрів України має намір розвивати міжбюджетні відносини на користь регіонів, як це визначено в новому Бюджетному кодексі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, виступаючи на IX Львівському міжнародному економічному форумі.

За її словами, новий Бюджетний кодекс дає можливість регіонам мати постійні і прогнозовані бюджети розвитку.

«Це означає, що ми можемо перейти до наступного етапу – до початку серйозних структурних реформ в економіці регіонів, всіх систем комунікацій, всіх систем забезпечення життя людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що в 2011 році реформа міжбюджетних відносин поглиблюватиметься. «Ми робитимемо так, щоб фінанси, які залишаються на місцях, були вагомішими для того, щоб місцеве самоврядування виконувало свою головну функцію – забезпечувало життя суспільства», – сказала прем`єр-міністр.

Кажучи про бюджет, Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що підготовлений урядом на базі нового Бюджетного кодексу Державний бюджет на 2010 рік буде прийнятий наступного дня після проведення виборів Президента

«Найімовірніше, цей бюджет буде прийнятий відразу наступного дня після президентських виборів», – зазначила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні проблема прийняття бюджету полягає в тому, що Верховна Рада практично не працює.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Законом передбачено формульный розрахунок трансфертів прямих взаємин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив В.ЛИТВИН, законом передбачається наявність 12 тисяч місцевих бюджетів замість 700, що існують сьогодні.

20 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував цей закон і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.