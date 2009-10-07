Керівники митних служб СНД зберуться на Волзі

9 жовтня у Казані (Росія) відбудеться 50-е засідання Ради керівників митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомили УНІАН у Федеральній митній службі Росії, у засіданні візьмуть участь керівники митних служб Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, України.

Серед питань, запланованих до обговорення: можливість створення Єдиної інформаційної системи митних служб держав-учасниць СНД, питання інвентаризації міжнародно-правової бази держав-учасниць СНД у митній сфері, підбиття підсумків діяльності Робочої групи за статистикою зовнішньої торгівлі, а також інформація про діяльність Комітету керівників правоохоронних підрозділів Ради.

У розділі «Різне» буде розглянуте інформація митної служби Російської Федерації про проект Стратегії розвитку Федеральної митної служби до 2020 року.

Після закінчення засідання Ради намічено підписання ряду міжвідомчих документів. Серед них – протокол між Федеральною митною службою і Комітетом митного контролю Міністерства фінансів Республіки Казахстан про продовження термінів проведення і поширення експерименту з практичного відпрацювання елементів спільного митного контролю, а також протокол між ФМС Росії і Державною митною службою України про співпрацю в області проведення експертиз товарів під час їх митного контролю і оформлення.

Також планується підписати протокол між ФМС Росії і Митною службою Республіки Молдова про організацію обміну попередньою інформацією про товари і транспортні засоби, які переміщуються через митні кордони Республіки Молдова і Російської Федерації, і протокол між ФМС Росії і ДМК Республіки Узбекистан про організацію експерименту з попереднього інформування.

Довідка УНІАН. На даний час основна робота митних служб у рамках СНД ведеться на міжвідомчому рівні, в рамках Ради керівників митних служб держав-учасниць СНД (РКМС СНД), Положення про яку було затверджене Рішенням Ради голів урядів СНД від 23 грудня 1993 року. Один із основних напрямків діяльності Ради - сприяння зближенню і гармонізації митних законодавств держав-учасниць СНД, а також координація практичної взаємодії митниць та інших зацікавлених національних служб і відомств держав – учасниць СНД за основними аспектами митної політики.