Інфляція у вересні викликана зростанням цін на імпорт і освіту

Загальне зростання цін у вересні на 0,8% порівняно з серпнем є нижчим, ніж у вересні 2006-2008 років, і викликане в основному зростанням цін на послуги освіти і здорожчанням імпорту через девальваційні тенденції на валютному ринку, вважає міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

У наданому УНІАН прес-службою Мінекономіки коментарі міністра зазначається, що вартість послуг у закладах вищої освіти зросла на 16,9%, у закладах середньої освіти – на 12,8%, ціни на імпортну побутову техніку зросли на 1,1%, на автомобілі – на 3,5%, на фармацевтичну продукцію – на 1,4%.

Зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої становило лише 0,3%.

Водночас, у Мінекономіки зазначають, що у вересні спостерігалося зниження цін на овочі – на 4,1%, фрукти – 1,6% і вперше з початку року – на цукор – на 0,5% проти зростання на 8,5% у серпні.

В цілому факторами, які стримували розвиток інфляційних процесів у вересні, були: високий врожай зернових у поточному році; продовження тенденції щодо зниження цін реалізації сільськогосподарської продукції; сезонність, що спричинила зниження цін на плодоовочеву продукцію, в тому числі на картоплю; зниження цін на цукор у вересні на світових ринках та формування аналогічної тенденції на внутрішньому ринку; від’ємні темпи приросту монетарних агрегатів: грошова маса протягом вересня знизилась на 1,4 млрд. грн. або на 0,3%; готівка в обігу зменшилась на 0,3 млрд. грн. або на 0,2%, скорочення споживчого кредитування та реалізація спільних антиінфляційних заходів уряду і Національного банку.

Прискорюючим інфляційні процеси внутрішнім фактором було прийняття змін до законодавчих актів з питань підвищення ставок акцизного збору, що вплинуло на підвищення цін підакцизних товарів – на алкогольні напої – на 2,1% (3,4% у серпні та 1,7% у липні).

Разом з цим, під впливом зростання цін на світовому ринку і підвищення мита на експорт нафти Росією продовжилося підвищення цін на паливно-мастильні матеріали на внутрішньому ринку. «Загалом, подорожчання паливно-мастильних матеріалів у вересні (на 4,8%) з огляду на незначну питому вагу у загальних споживчих витратах населення (1,4%) додало до загальної інфляції лише 0,1 відсотковий пункт (в.п.)», – підкреслив Б.ДАНИЛШИН.

За словами міністра економіки, на тлі зростання цін на паливно-мастильні матеріали продовжилося зростання цін на транспортні послуги (на 1,2%) як за рахунок автодорожнього транспорту – на 1,3%, так і за рахунок незначного зростання тарифів на залізничні пасажирські перевезення – на 0,5%. «Збільшення цін в цілому у розділі «транспорт» становило 2,8% (2,5% у серпні), не останню роль в якому відіграло суттєве зростання цін на автомобілі (3,5%)», – вважає Б.ДАНИЛИШИН.

Він переконаний, що девальвація національної валюти до долара США у вересні також прискорила розвиток інфляційних процесів (офіційний курс гривні на кінець вересня знизився на 0,2% з 7,989 грн./дол. США у серпні до 8,004 грн./дол. США у вересні)

Разом з тим Б.ДАНИЛИШИН зазначив, що серед ризиків відновлення негативної динаміки інфляційних процесів на сьогодні залишаються «чинник заборгованості» і «депозитний чинник», зважаючи на відтік депозитів.

«В цілому, траєкторія середньорічного індексу цін (зміна цін до відповідного періоду попереднього року) залишалася низхідною: з 125,2% у 2008 році до 116,8% у вересні. Плинний індекс споживчих цін (у розрахунку до відповідного місяця попереднього року) у вересні знизився на 0,3 в.п. – до 115% порівняно з серпневим і залишається нижчим за значення минулого року», – зазначив Б.ДАНИЛИШИН, підкресливши, що динаміка цих індексів свідчить про формування значно нижчого інфляційного фону на споживчому ринку порівняно з минулорічним.

Щодо ситуації у регіонах, то у вересні зростання споживчих цін відбулося в усіх регіонах. Найвищі темпи – понад 1% – спостерігалися у Хмельницькій, Львівській (на 1,4%) та Одеській (на 1,2%) областях. Найменші темпи зростання цін були зафіксовані у Луганській (0,4%), Миколаївській і Херсонській областях – по 0,5%.