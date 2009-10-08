У Чернігові затримали заочників, які торгували наркотиками у вузах

Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Чернігівській області спільно з відділом боротьби з корупцією та організованої злочинності Управління СБУ затримали групу громадян Білорусі, які займалися розповсюдженням наркотичних та психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області, оперативники спочатку вийшли на 20-річного хлопця і 23-річну дівчину, яка навчалася на заочному відділенні одного з вищих навчальних закладів Чернігова. Ці молоді люди торгували метамфетаміном, який їм постачали двоє білорусів - студентів-заочників цього ж вишу. За неофіційною інформацією, члени цієї злочинної групи втекли з Білорусі у лютому цього року, де правоохоронці розкрили та затримали групу торговців наркотиками. Чотирьом з них вдалося емігрувати в Україну, при цьому двоє з них цілком легально навчалися у Чернігові. В Україні наркотики, як і в Білорусі, цим особам доставляли із Санкт-Петербурга через Москву.

У день затримання наркоторговці одержали чергову партію метамфетаміну. Після оперативної закупки та затримання в них вилучено близько 126 г метамфетаміну або 600 доз, що за цінами "чорного ринку" становить близько 150 тис. грн., та автомобіль "Мерседес С-190" вартістю близько 80 тис. грн.

Слідче управління УМВС в області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення чи збут наркотичних засобів), яка передбачає покарання у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Також відносно організатора порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 315 (схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), що загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.