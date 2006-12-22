Путін: рівень економічного співробітництва не відповідає потенціалу країн

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН вважає, що рівень економічного співробітництва України і Росії не відповідає потенціалу двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції за наслідками засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

В.ПУТІН повідомив, що в ході зустрічі обговорювалися питання економічного співробітництва. За його словами, відзначалося, що існуючий рівень поки що не відповідає потенціалу двох країн.

«Як підсумок, ми домовилися підсилити економічний блок взаємодії і надалі не допускати темпів зниження нашої співпраці і зростання товарообороту», - зазначив В.ПУТІН.

Також, за його словами, сторони домовилися наповнити конкретним змістом роботу з поліпшення інвестиційного клімату, що, на думку Президента РФ, в цілому пожвавить ділові контакти між двома країнами.

В.ПУТІН повідомив, що обговорювався і ряд спільних проектів, зокрема, з мирного використання атомної енергії, освоєння космосу, літакобудування, транспортної сфери.

«Висловлені тут ідеї опрацьовуватимуться нашими експертами», - сказав Президент Росії.

За його словами, важливою темою двосторонньої співпраці є питання прикордонної співпраці. «Ми домовилися чесно координувати роботу в цьому напрямі», - зазначив В.ПУТІН.

Важливою складовою двосторонніх українсько-російських відносин В.ПУТІН назвав і гуманітарну сферу. Він пообіцяв, що керівництво країн сприятиме збереженню національної культури і мови громадян в Україні і в Росії.

В.ПУТІН надав важливого значення спільному святкуванню 200-річчя письменника Миколи Гоголя.

На завершення вступної промови, В.ПУТІН наголосив, що обидві країни усвідомлюють повною мірою вигоду стратегічного партнерства.

Він також зазначив, що відносини України і Росії повинні і будуватимуться на прагматичній, рівноправній, добросусідській, дружній основі.