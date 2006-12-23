Туркменія виконає всі зобов`язання щодо поставок нафти й газу

Виконуючий обов`язки президента Туркменії Гурбангули БЕРДИМУХАММЕДОВ на засіданні комісії з проведення похорон, запевнив, що Ашхабад виконає всі зобов`язання щодо поставок нафти й газу. Про це повідомляють РІА «Новости», з посиланням на виступ Г.БЕРДИМУХАММЕДОВА, який транслювало державне телебачення.

"Нехай іноземні споживачі нашої нафти й газу не турбуються. Туркменія суворо дотримуватиметься взятих зобов`язань, і ніякі події не зможуть вплинути на наші поставки. Тут встановлено жорсткий контроль із боку уряду", - заявив Г.БЕРДИМУХАММЕДОВ

В.о. президента перейшов із туркменської мови на російську, коли він робив заяву щодо поставок газу й нафти.

Як повідомляв УНІАН, президент Туркменістану Сапармурат Ніязов помер у ніч на четвер у результаті зупинки серця. Президент Туркменістану перебував при владі з 1985 року, коли він став першим секретарем Комуністичної партії ще радянської республіки Туркменії.