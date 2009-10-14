Нафтопроводи "Дружба" і "Броди-Одеса" відновили роботу

ВАТ «Укртранснафта» відновило прокачування нафти магістральними нафтопроводами «Дружба» й «Броди-Одеса» в штатному режимі після відновлення електропостачання нафтоперекачувальних станцій.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Відновили прокачування нафти по «Дружбі» й «Броди-Одеса», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2009 року о 18:36 сталося повне знеструмлення обох ліній 110 кВ електроживлення НПС «Карпати» нафтопроводу «Дружба», що призвело до зупинки постачання нафти до Словаччини, Угорщини і Чехії. Причина відмови – пошкодження на лініях 110 кВ ВАТ «Львівобленерго». Лінію 110 кВ на ділянці «Воловець–Скотник–Бескид–Лавочне», що належить ВАТ «Закарпаттяобленерго», було пошкоджено раніше.

14 жовтня п.р. о 04:14 сталося повне знеструмлення обох ліній 110 кВ електроживлення нафтопереробної станції «Броди» нафтопроводу «Дружба», що призвело до зупинки перекачування нафти маршрутом «Броди–Південний». Причина відмови – пошкодження на лініях 110 кВ ВАТ «Львівобленерго» і 220 кВ НЕК «Укренерго». Наявність вільної місткості на НПС «Броди» дозволяє приймати нафту з Білорусі до 3:00 15 жовтня 2009 року.

Обладнання нафтоперекачувальних станцій і лінійної частини нафтопроводу «Дружба» ВАТ «Укртранснафта» не було пошкоджено й перебуває в робочому стані