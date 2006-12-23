Посадовець харківського міськвиконкому в реанімації після нападу невідомих

21 грудня було побито начальника сектору правової роботи з економічних, бюджетних та майнових питань виконкому Харківської міської ради Івана РИЖКОВА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора юридичного департаменту Олександра НОВАКА, І.РИЖКОВ зазнав нападу, повертаючись з роботи, близько 22.00 біля свого будинку.

Невідомий завдав І.РИЖКОВУ декілька ударів по голові. Зараз потерпілий перебуває в реанімації.

«Нас тривожать останні події, ситуація вимагає аналізу, розслідування і вживання належних заходів реагування з боку правоохоронних органів», - сказав О.НОВАК.

Як повідомлялося, вранці, 21 грудня, у Харкові невідомими було скоєна напад на начальника управління комунального господарства Віктора КІТАНІНА.