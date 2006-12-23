СБУ порушила кримінальну справу за фактом масових заворушень

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом масових заворушень у Харкові, що сталися 16 грудня ц.р.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, а також активна участь у масових заворушеннях).

Крім того у прес-центрі зазначили, що СБУ надіслала запити до державних закладів та установ, а також фізичним особам, які були причетні до подій 16 грудня в Харкові для надання ними пояснень.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня керівництво торгової групи «Таргет» звинуватило Харківського міського голову М.ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Г.КЕРНЕСА у провокуванні масових безпорядків та побитті громадян 16 грудня ц.р. у Харкові.

За словами керівника департаменту з правових та економічних питань ТГ «Таргет» Владислава ПРОТАСА, інцидент «при повному невтручанні міліції» стався під час силового захоплення спірної ділянки території, виділеної під забудову по вул. Клочківській, 197. В.ПРОТАС повідомив, що у суботу, 16 грудня, у ході мітингу проти будівництва супермаркету в присутності М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА «кількасот бойовиків» учинили розправу над працівниками «Таргета», під час якої постраждали і місцеві жителі. В.ПРОТАС підкреслив, що під час «мирного мітингу» постраждали 21 співробітник фірми «Таргет», з них троє дістали серйозні травми.