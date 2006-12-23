П’яний скалічив чотиримісячного малюка, якого мати тримала на руках

У Сумах чотиримісячний малюк постраждав від рук п’яного 29-річного чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході перевірки з’ясувалося, що колишній співмешканець прийшов до будинку 25-річної сумчанки. Між ними виникла сварка. П’яний чоловік замахнувся табуреткою на жінку, але основний удар прийшовся на чотиримісячного малюка, якого мати тримала на руках.

Дитину „швидкою” було доставлено до лікарні, де лікарі констатували у постраждалого малюка серйозну травму мозку. Поки що стан його здоров’я залишається тяжким.

Як повідомили у ЦГЗ УМВС України в Сумській області, наразі правоохоронцями вживаються заходи по затриманню зловмисника.