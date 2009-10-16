НБУ дозволив ще одному банку не віддавати депозити

Національний банк України своєю постановою №603 від 15 жовтня ввів тимчасову адміністрацію в ТзОВ «Діалогбанк» (м. Дніпропетровськ) терміном на шість місяців - з 16 жовтня 2009 року до 15 квітня 2010 року.

Про це йдеться в листі НБУ № 47-212/13570 комбанкам, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Тимчасовим адміністратором банку призначена фізична особа – незалежний експерт Ігор КРАСЮК.

Також НБУ ввів у «Діалогбанку» мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці – з 16 жовтня 2009 року до 15 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Діалогбанк» зареєстроване в січні 1992 року.

Чистий прибуток банку за підсумками першого півріччя 2009 року склав 1,016 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 липня 2009 року частинами в капіталі ТзОВ «Діалогбанк» володіли - ТОВ Компанія «Ренесанс» - 33,4 %, ТОВ Компанія «Фламінго» - 33,3%, ТОВ «Юніверс» - 33,3%.