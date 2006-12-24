Київську пам’ятку архітектури пристосують під готельно-офісний комплекс

В Києві на Подолі на вул. Іллінській, 22/13, планується побудувати готельно-офісний комплекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідному рішенні Київської міської ради, прийнятому 21 грудня під час пленарного засідання сесії.

Згідно з документами, ТОВ «Автобудінвест» передано в довгострокову оренду на 15 років земельну ділянку площею 0,1939 га для будівництва та експлуатації зазначеного комплексу. Проект будівництва передбачає пристосування пам’ятки архітектури на вул. Іллінській, 22/13 (літери А, Б та Д), під офіс.