Джошуа Буш заборонив виймати кулю з своєї голови

Адвокати 17-річного афроамериканця Джошуа Буша намагаються перешкодити операції з витягання кулі, що застрягла в голові їхнього клієнта. Випущена з 9-міліметрового пістолета куля може стати вирішальним речовим доказом, який допоможе пред`явити молодій людині звинувачення в спробі вбивства.

За даними слідства, містер Буш загрожував зброєю і намагався застрелити торговця уживаними машинами Алена Олива, незадовго до цього пограбованого його приятелями. Підліток намагався примусити жертву пограбування відмовитися від дачі свідчень в суді. Після короткої перестрілки між Олівом і Бушем виникла перестрілка, в результаті якої нападник, імовірно, одержав поранення в голову.

За словами лікарів лікарні, в якій зараз перебуває Джошуа Буш, куля застрягла в його лобовій кістці, не заподіявши шкоди головному мозку. Сам поранений стверджує, що наразився на випадкову кулю, стоячи біля вікна в своїй кімнаті під час вуличної перестрілки. Підтвердити або спростувати його слова можуть тільки результати балістичної експертизи, проте для цього кулю необхідно витягнути з голови Буша. Саме проти цього і заперечують Буш і його адвокати.

Ален Олив, який захоплюється спортивною стріляниною упевнений, що стріляв саме в Буша, і вважає, що не міг промахнутися на такій невеликій дистанції.

Суд штату Техас видав ордер на витягання речового доказу з голови підозрюваного ще в жовтні, проте операція кілька разів відкладалася. Адвокати підозрюваного намагаються оспорити рішення суду, спираючись на статтю конституції, що забороняє необгрунтовані розслідування. На їх думку, проведена проти волі Буша хірургічна операція стане грубим порушенням його громадських прав.

«Коли медики забувають про свої обов`язки і стають знаряддям держави, вони встають на небезпечний шлях», - заявив в інтерв`ю Associated Press один з адвокатів Буша Райф Кимлер.

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