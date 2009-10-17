Дубина: консорціум щодо ГТС можливий тільки для нових газопроводів

Існуюча газотранспортна система належить народу України, а створення міжнародного консорціуму можливе лише під будівництво нових трубопроводів. Таку думку в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» висловив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

«Моя позиція в цьому питанні незмінна: те, що є в країні (йдеться про ГТС), - це власність народу України. А якщо ви хочете побудувати нове - будь ласка. Ми готові з вами будувати. 50 на 50, як завгодно, залежно від того, хто скільки вкладе», - заявив він.

О.ДУБИНА нагадав, що в майстер-плані, який «Нафтогаз» готував до спільної конференції Євросоюз-Україна з модернізації ГТС України, містився розділ «Перспективні напрями розширення ГТС України» за рахунок введення додаткових газотранспортних маршрутів Новопсков-Ужгород, Торжок-Долина.

«Кошторис проекту - 5,5 млрд. дол. У результаті пропускна спроможність української ГТС збільшилася б на 60 млрд. кубометрів на рік. Це більше пропускної спроможності Nord Strim за значно менших інвестицій в українському варіанті. На жаль, ні на згаданій конференції, ні під час подальших контактів питання розширення ГТС України поки не знайшло однозначної підтримки», - констатував він.