Тимошенко вручить параолімпійський орден Валерію Сушкевичу

Акредитація до 10.00

19 жовтня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь в урочистій церемонії вручення вищої нагороди Міжнародного паралімпійського комітету – параолімпійського ордена – президенту Національного комітету спорту інвалідів України Валерію СУШКЕВИЧУ. Як повідомляє Урядовий портал, вхід до Будинку уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 7-й поверх. Акредитація (до 10.00 19 жовтня) за телефоном 050-385-55-21.

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