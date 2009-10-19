На Тернопільщині на одне робоче місце претендують 8 осіб

У Тернопільській області на одне робоче місце претендують 8 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі статистики, моніторингу та прогнозування обласного центру зайнятості, порівняно з початком року, коли на робоче місце претендували 27 осіб, цей показник зменшився більш як у 2,5 рази.

При цьому в центрі зайнятості зауважили, що станом на 1 жовтня в результаті негативних наслідків фінансово-економічної кризи кількість вакансій в області порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилась утричі.

Упродовж січня-вересня 2009 року від 4,447 тис. роботодавців регіону отримано інформацію про наявність 26,438 тис. вільних робочих місць. З них 426 – із зарплатою, меншою від мінімального розміру, 7,928 тис. – з мінімальною, 10,818 тис. – з нижчою від прожиткового мінімуму, 24,709 тис. – нижчою від середньої зарплати по області, яка залишається найнижчою в Україні.

На 1 жовтня актуальними були 1,645 тис. вакансій, з них для робітників – 781, для службовців – 523, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 341, у тому числі для працівників сільського господарства – 150, для інвалідів – 283.

За 9 місяців 2009 року до місцевих центрів зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулося 58,422 тис. осіб (за відповідний період минулого року – 68,038 тис.).

Станом на 1 жовтня 2009 року на обліку в центрах зайнятості Тернопілля перебувало 13,155 тис. безробітних, що на 19,738 тис. осіб менше, ніж на початку року. Зниження кількості зареєстрованих безробітних в обласному центрі зайнятості пояснюють введенням у дію Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення”, сезонними факторами (розширення обсягів робіт у сільському господарстві, сфері послуг та тимчасовий виїзд робочої сили на заробітки за межі області), а також удосконаленням організації роботи центрів зайнятості за Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Служба зайнятості”, розширенням можливостей пошуку роботи через Інтернет, об’єднанням тернопільських міського та районного центрів зайнятості в Тернопільський міськрайцентр зайнятості.