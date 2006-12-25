Що українці хочуть отримати в подарунок на Новий рік (соцопитування)

58% українців зазначили, що в однаковій мірі люблять і дарувати і отримувати подарунки, 23% зазначили, що більше люблять дарувати подарунки, а 15% - отримувати їх. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведені Українським інститутом соціальних досліджень та центром «Соціальний моніторинг».

Серед новорічних подарунків найбільш бажаними для опитаних стали побутова техніка (14%), гроші (8%), квартира (7%), одяг або взуття (3%). Також серед бажаних подарунків українці зазначили подорожі по країні та закордон, 11% в якості подарунка зажадали здоров’я та благополуччя для себе та своїх близьких.

При цьому по 23% опитаних на подарунки на Новий рік готові витратити від 100 до 200 і від 200 до 500 гривень, 21% опитаних готові витратити на подарунки від 50 до 100 грн., 11% - від 1 до 50 грн., 8% - від 500 до 1 тис. грн. і 3% українців готові витратити на новорічні подарунки більше 1 тис. грн.

Опитування проводилося з 5 по 12 грудня в усіх регіонах України. Опитано 2279 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки становить 1,2 – 2,1%.