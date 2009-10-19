У справі Лозінського заарештували ще двох осіб

У кримінальній справі проти колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, обвинуваченого у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, затримано і взято під варту ще двох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, серед цих двох затриманих - колишній перший заступник начальника, начальник карного розшуку Голованівського райвідділу міліції, який за викликом виїжджав на місце вбивства В.Олійника, а також слідчий райвідділу, який порушував кримінальну справу проти покійного.

Як зазначили у Генпрокуратурі, обидва були затримані минулої п’ятниці, 16 жовтня. Того ж дня судом їм було обрано міру запобіжного заходу – арешт.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області в результаті сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження В.Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на звернення Генпрокуратури щодо надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності.

7 липня Печерським районним судом Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30 липня В.ЛОЗІНСЬКОГО було оголошено в міжнародний розшук.