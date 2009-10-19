МВС продовжує слідчі дії з пастором Аделаджею

Міністерство внутрішніх справ України продовжує проводити слідчі дії за участю пастора Сандея АДЕЛАДЖІ у рамках розслідування кримінальної справи за фактом масштабних фінансових афер

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС з посиланням на начальника управління Головного слідчого управління МВС Віталія МЕХЕДА, кримінальна справа за фактом масштабних фінансових афер продовжує розслідуватися, і сьогодні, зокрема, проводилися слідчі дії за участю С.АДЕЛАДЖІ.

”В інтересах досудового слідства я не хотів би конкретизувати, про що саме йшла мова під час сьогоднішніх слідчих дій, але це одна із тих, яка передбачена кримінально-процесуальним законодавством”, - повідомив В.МЕХЕД.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти керівництва компанії “Кінгз Кепітал”, висунуло звинувачення пастору церкви “Посольство Боже” С.АДЕЛАДЖІ.

Громадянин Нігерії С.АДЕЛАДЖА, який офіційно проживає в Україні, звинувачується в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, здійсненого в особливо великих розмірах.

В цілому, за даними міліції, виявлено близько 6 тис. договорів «Кінгз Кепітал» із вкладниками. Мінімальна сума вкладу становить 2,5 тис. грн., найбільший вклад - 555 тис. грн. У договорах, які потрапили до міліції, фігурували цифри від 30 до 70 тис. грн.

Столична міліція 24 листопада 2008 року затримала керівника ТОВ «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА. Наприкінці серпня 2009 року суд у Києві звільнив О.БАНДУРЧЕНКА з-під варти під підписку про невиїзд.

Господарський суд Києва 21 серпня 2009 року визнав банкротом ТОВ «Кінгз Кепітал» і відкрив ліквідаційну процедуру.