Генпрокуратура не забирала з МВС справу про розбещення неповнолітніх
23:26, 19 жовтня 2009Суспільство
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Повідомляє прес-служба
Генеральна прокуратура України не забирала, як стверджують деякі ЗМІ, з Головного слідчого управління МВС кримінальну справу про розбещення двох неповнолітніх.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що справа й надалі знаходиться у провадженні МВС.
Також у відомстві зазначили, що Генпрокуратура наділена повноваженнями в разі необхідності на короткий термін витребувати справу для перевірки дотримання законності під час ведення слідчих дій.
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