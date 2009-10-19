Генпрокуратура не забирала з МВС справу про розбещення неповнолітніх

Генеральна прокуратура України не забирала, як стверджують деякі ЗМІ, з Головного слідчого управління МВС кримінальну справу про розбещення двох неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що справа й надалі знаходиться у провадженні МВС.

Також у відомстві зазначили, що Генпрокуратура наділена повноваженнями в разі необхідності на короткий термін витребувати справу для перевірки дотримання законності під час ведення слідчих дій.