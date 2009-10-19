Україна скоротила транзит газу до Європи

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-вересні цього року скоротила транзит природного газу до країн Європи на 29,9%, або 27,7 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 64,9 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" транспортувала до країн Європи 119,6 млрд. куб. м. природного газу, що на 3,8%, або 4,4 млрд. куб. м, більше, ніж в 2007 році.

Довідка УНІАН. ДК "Укртрансгаз" є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.