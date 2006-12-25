У Харкові повідомили про замінування найбільшої мережі супермаркетів

Внаслідок повідомлення про замінування сьогодні у другій половині дня повністю паралізована найбільша у Харкові торгова мережа супермаркетів «Таргет».

Як передає кореспондент УНІАН, покупців та працівників магазинів «Таргет» евакуйовано, люди, які приходять за покупками, масами стоять поблизу супермаркетів, не розуміючи, що відбувається.

Керівник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила кореспонденту УНІАН, що дзвінок з телефону-автомату до служби «02» про замінування приміщень супермаркетів торговельної мережі «Таргет» надійшов о 15.05.

За її словами, на цей час загалом на семи об’єктах «Таргета», а це 3 супермаркети і складські приміщення, працюють слідчо-оперативні групи, працівники вибухово-технічної служби, кінологічної служби міліції та МНС.

«Люди і працівники магазинів евакуйовані, провадяться ретельні перевірки», - сказала Л.ВОЛКОВА. За її словами, повідомлень з міць подій про наявність вибухових речовин не надходило.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2006 р. у кількох супермаркетах Харкова після повідомлень по телефонах сталися вибухи. Тоді їх влаштували люди, які вимагали великих сум грошей від власників магазинів.

У грудні багато подій у Харкові довкола торгової групи «Таргет» пов’язано з масовими безпорядками і побиттям людей 16 грудня на вул. Клочківській, 197, - місці будівництва нового торгового центру ТГ «Таргет». Керівництво «Таргета» заявило, зокрема, що до організації побиття людей, на його думку, причетні керівники Харківської міської ради. За фактами масових безпорядків 16 грудня у Харкові СБУ та прокуратура Харківської області та міліція порушили кримінальні справи.