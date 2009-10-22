Уряд дав МЗС гроші на дипломатів

Кабінет міністрів виділив Міністерству закордонних справ України зі Стабілізаційного фонду 63 млн. грн. на утримання закордонних дипломатичних установ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, відповідне розпорядження було прийняте 21 жовтня на засіданні уряду.

Виділення цих коштів дозволить стабілізувати нинішній критичний фінансовий стан закордонних дипломатичних установ України, покриє статті видатків, які забезпечують життєдіяльність дипустанов, покращить умови праці та життя співробітників закордонних дипломатичних представництв України.

Суттєве покращення фінансової ситуації у закордонних дипломатичних установах також дозволить відновити ефективну діяльність в країні перебування, сприятиме забезпеченню позитивного іміджу України за кордоном.

Зазначені кошти також будуть спрямовані на забезпечення захисту прав громадян України за кордоном, зокрема, відкриттю Генерального консульства України в Едмонтоні (Канада), де проживає чисельна українська громада.

Як повідомляв УНІАН, Секретаріат Президента, дипломати і експерти неодноразово заявляли про недостатнє фінансування МЗС і дипломатичних представництв.