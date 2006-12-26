За що у Неаполі розстріляли українця

Громадянин України, якого 24 грудня було розстріляно в Неаполі, перебував в Італії нелегально.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, в 1999 році він в’їхав на територію Італії за туристичною візою і залишився нелегально працювати.

Як з’ясувалося, 24 грудня Олександр Кебо працював на ринку. Його товар зачепив автомобіль, який проїжджав поряд, і О.Кебо вирішив з’ясувати стосунки з водієм. З’ясування стосунків перетворилося в бійку. Водій пообіцяв помститися. Через деякий час до О.Кебо під’їхали на мотоциклі невідомі і розстріляли з пістолета.

О.Кебо було 52 роки.