Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,19 грн./дол., продають – по 8,26 грн./дол. Курс майже не змінився порівняно з 22 жовтня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,15-8,22 грн./дол., з продажу – в межах 8,24-8,28 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо змінився, порівняно з 22 жовтня, і сьогодні становить 12,30/12,45 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,15-12,36 грн./євро, з продажу – в межах 12,37-12,60 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 22 жовтня, не змінився і становить у середньому 0,2734/0,2846 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,282 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,19 грн./дол., продажу – 8,25 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,15-8,21 грн./дол., з продажу – в межах 8,24-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився з 22 жовтня і сьогодні становить 12,30/12,44 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,15-12,36 грн./євро, з продажу – в межах 12,40-12,50 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 22 жовтня, трохи підвищився і становить сьогодні в середньому 0,2717/0,2854 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,281 грн./рубль, з продажу – в межах 0,283-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,28 грн., євро – 12,15/12,50 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,33 грн., євро – 12,00/12,65 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,17/8,25 грн., євро – 12,20/12,40 грн., рубль – 0,274/0,284 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 23 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,005, до євро – 12,0075, до російського рубля – 0,27522.