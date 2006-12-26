СКМ створила компанію для управління пивним бізнесом

«Систем кепітал менеджмент» створила компанію UBH (Ukrainian Brewery Holding) Limited (Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер 183544) для підвищення керованості пивного бізнесу Групи СКМ.

Про це УНІАН повідомили в департаменті корпоративних комунікацій СКМ.

«Компанія UBH була створена для забезпечення більш зрозумілої і прозорої структури пивного бізнесу Групи СКМ", - відзначили в департаменті.

Згідно з повідомленням, UBH в рамках СКМ передані всі корпоративні права пивних підприємств СКМ, «що дозволить підвищити керованість бізнесу і зробити його зрозумілішим для всіх зацікавлених осіб».

За даними СКМ, компанія UBH була створена 8 вересня 2006 року і їй передані 99,9% акцій ЗАТ «Сармат», в яке входять всі пивні активи СКМ.

Крім того, в СКМ повідомили, що на зборах акціонерів ЗАТ «Сармат» 22 грудня ц.р. було внесено зміни до складу органів управління товариства. Зокрема, зі складу Наглядової ради ЗАТ "Сармат" було відкликано Олену ПОМАЗАН, Іллю ЧЕЛІКІДІ і Михайла РЕЗНІКОВА і обрано до складу НР товариства UBH Limited.

Довідка УНІАН. Група «Сармат» є одним з чотирьох найбільших виробників пива в Україні. До неї входить п`ять пивоварних заводів: ВАТ «Луганський пивоварний завод», ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим», ЗАТ «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро», ЗАТ «Фірма «Полтавпиво», а також пивоварний завод у Донецьку.

Частка групи на українському пивному ринку в 2005 році становила 13,2%.

Компанія UBH Limited є власником 99,9% акцій ЗАТ «Сармат».

ЗАТ «Сармат» володіє контрольними пакетами акцій ВАТ «Луганський пивоварний завод», ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим», ЗАТ «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро», ЗАТ «Фірма «Полтавпиво».

ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м.Донецьк) – створено в 2000 р., є найбільшою управляючою компанією України, володіє і управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа та інших галузях і сферах економіки. В даний час СКМ володіє контрольними пакетами акцій більш як 90 підприємств (включаючи опосередковане володіння).

90% ЗАТ «СКМ» належать Ринату АХМЕТОВУ.