Петро Ющенко зазіхав на бізнес Щербаня?

Свідки і особи, які визнані потерпілими у «справі Щербаня», і які раніше давали проти екс-губернатора Сумської області викривальні свідчення, в ході слідства від своїх слів відмовляються, пише газета «Сєгодня». А також стверджують, що обмовили Володимира Щербаня під тиском правоохоронних органів.

Видання, посилаючись на слова заступника генпрокурора України Ріната Кузьміна, повідомляє, що один з свідків, народний депутат України (прізвище Кузьмін назвати відмовився) повідомив слідство, що незадовго до порушення кримінальної справи по звинуваченню Щербаня, у нього (у свідка) відбулася розмова з Петром Ющенком. Нібито, брат Віктора Ющенка просив свідка «переконати» Щербаня продати йому весь свій бізнес на Сумщині. Проте, Щербань, почувши, наскільки сміхотворну суму готовий заплатити президентський родич, від продажу відмовився. Нібито, після цього йому було обіцяно, що з бізнесом все одно розлучитися доведеться, тільки абсолютно безкоштовно, а сам Володимир Щербань сяде надовго. Далі послідували всім відомі події: порушення кримінальної справи, втеча і висилка Щербаня із США до України.

«Сам Щербань нам про цей епізод спочатку не розповідав, - цитує «Сєгодня» слова Кузьміна. – Але коли ми одержали під протокол слова згаданого свідка, і про це дізнався Щербань, він все підтвердив, теж під протокол. Все це тепер є в справі».

Петро Ющенко, рідний брат Президента України Віктора Ющенка, на момент написання матеріалу для коментарів був недоступний, повідомляє видання.